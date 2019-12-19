Избил “слуг” и накинулся на женщину: Кива устроил драку в Раде

Скандалист Кива снова оказался в центре внимания.

На заседании аграрного комитета Верховной Рады Украины нардеп Илья Кива устроил масштабную драку и даже накинулся на женщину.

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Видео инцидента опубликовала депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Сообщается, что Кива начала угрожать депутатам Зеленского. После этого началась драка.

Киву пытался утихомирить его коллега Нестор Шуфрич. Он остановил буйного Киву и обнял его. После этого Шуфрич заявил, что “депутат на самом деле болен”.

Когда депутат от "Слуги народа" сделала замечание депутату Медведчука, Кива ей ответил:

Закрой рот, женщина.

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Напомним, ранее СМИ писали, что психдиагноз мог помочь Киве избежать наказания за взятку. Вынося приговор госслужащему Ильи Киве за взяточничество в 2013-2014 годах, Октябрьский районный суд в Полтаве мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.

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