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Избил “слуг” и накинулся на женщину: Кива устроил драку в Раде

Комментариев: 5
Скандалист Кива снова оказался в центре внимания.
Кива устроил драку
Кива устроил драку
скриншот

На заседании аграрного комитета Верховной Рады Украины нардеп Илья Кива устроил масштабную драку и даже накинулся на женщину.

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Видео инцидента опубликовала депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Сообщается, что Кива начала угрожать депутатам Зеленского. После этого началась драка. 

Киву пытался утихомирить его коллега Нестор Шуфрич. Он остановил буйного Киву и обнял его. После этого Шуфрич заявил, что “депутат на самом деле болен”.

Когда депутат от "Слуги народа" сделала замечание депутату Медведчука, Кива ей ответил:

Закрой рот, женщина.

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Напомним, ранее СМИ писали, что психдиагноз мог помочь Киве избежать наказания за взятку. Вынося приговор госслужащему Ильи Киве за взяточничество в 2013-2014 годах, Октябрьский районный суд в Полтаве мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.

 

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Теги: Кива, драка, Шуфрич, аграрный комитет
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Комментариев (5)
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П    19.12.2019, 12:32
Оценка:  +3
П
Он действительно болен. Ну и наркотой усугубляет.
Хулиганка*    19.12.2019, 12:25
Оценка:  0
Хулиганка*
Если законопроект о земле пройдет на комитете, то в Раде его точно проголосуют. Поэтому, чтобы этот закон не прошел, его нужно зарубить на комитете. Чем и занимаются сейчас Юля и Кива.
foster12    19.12.2019, 12:19
Оценка:  +3
foster12
Бился в пене параноик как ведьмак на шабаше....
РАЗГЕЛЬДЯЙ    19.12.2019, 12:09
Оценка:  +8
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Санитаров вызывайте Киве.
птицелов    19.12.2019, 12:39
Оценка:  +2
птицелов
проще скинуть йому на телефон голу бабу гарну!)))
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