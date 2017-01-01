"Кива хотел меня порезать и съесть": Нардеп рассказал о драке

По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить голову аграрного комитета.

Кива же объяснил инцидент тем, что “защищал украинский народ“ от “вурдалаков“ скриншот

У сторон конфликта на заседании аграрного комитета отличаются позиции по вопросу открытия рынка земли

Участники конфликта на заседании аграрного комитета Рады прокомментировали инцидент.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Нардеп Слуги народа Андрей Мотовиловец заявил, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко якобы “дала команду“ фракции ОПЗЖ блокировать работу, а он пытался оградить главу комитета, после чего началась толкотня.

“Королевская (член фракции ОПЗЖ - ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива - ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича (нардеп ОПЗЖ - ред.)“, - рассказал Мотовиловец.

Кива же объяснил инцидент тем, что “защищал украинский народ“ от “вурдалаков“, которые хотели среди ночи “украсть единственное достояние народа - землю“.

Как сообщалось, 19 декабря на заседании аграрного комитета подрались депутаты Кива избил “слуг” и накинулся на женщину.

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