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"Кива хотел меня порезать и съесть": Нардеп рассказал о драке

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По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить голову аграрного комитета.
Кива же объяснил инцидент тем, что “защищал украинский народ“ от “вурдалаков“
Кива же объяснил инцидент тем, что “защищал украинский народ“ от “вурдалаков“
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У сторон конфликта на заседании аграрного комитета отличаются позиции по вопросу открытия рынка земли

Участники конфликта на заседании аграрного комитета Рады прокомментировали инцидент.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Нардеп Слуги народа Андрей Мотовиловец заявил, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко якобы “дала команду“ фракции ОПЗЖ блокировать работу, а он пытался оградить главу комитета, после чего началась толкотня.

“Королевская (член фракции ОПЗЖ - ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива - ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича (нардеп ОПЗЖ - ред.)“, - рассказал Мотовиловец.

Кива же объяснил инцидент тем, что “защищал украинский народ“ от “вурдалаков“, которые хотели среди ночи “украсть единственное достояние народа - землю“.

Как сообщалось, 19 декабря на заседании аграрного комитета подрались депутаты Кива избил “слуг” и накинулся на женщину.

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Теги: Кива, драка, рынок земли, нардеп
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