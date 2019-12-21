Итоги 20 декабря: “война” с казино и газовый прогресс

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Правительство, МВД и президент объявили “войну” нелегальным казино; Украина и РФ договорились о транзите газа: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Позже в Офисе Президента Украины подтвердили факт договоренностей, сообщив, что "представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".

За ночь полиция "накрыла" 152 нелегальных игорных заведения по всей стране

В ночь с 19 на 20 декабря оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции провели масштабные отработки нелегальных игорных заведений по всей Украине.

Полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Британский парламент одобрил соглашение о Brexit

Палата общин парламента Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Как сообщает BBC, такое решение поддержали 358 депутатов, против - 234.

После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы. Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок.

Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету номиналом 5 гривен

С 20 декабря Национальный банк Украины водит в оборот монету номиналом пять гривен.

Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.

С Гладковского-Свинарчука сняли электронный браслет

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО и действующему президенту корпорации “Богдан“ Олегу Гладковскому снять электронный браслет.

Да, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли, - отметил Руслан Волынец.

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