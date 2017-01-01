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У экс-нардепа Микитася ГБР арестовало шесть элитных авто

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ГБР арестовало шесть элитных автомобилей у бывшего народного депутата Максима Микитася.
У экс-нардепа Микитася ГБР арестовало шесть элитных авто
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Фото 1/7
  • Бывший народный депутат Максима Микитася
  • Конфискованные автомобили
  • Конфискованные автомобили
  • Конфискованные автомобили
  • Конфискованные автомобили
  • Конфискованные автомобили
  • Скриншот
У экс-нардепа Микитася ГБР арестовало шесть элитных авто
Бывший народный депутат Максима Микитася
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Сотрудники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных автомобилей у нардепа 8-го созыва от партии“Воля народа“ Максима Микитася. Об этом говориться на странице ГБР в Fаcebook

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“По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. По постановлению Печерского районного суда города Киева на них наложен арест“, - говорится в сообщении.

В частности одним из арестованных авто стал Lamborghini Urus, который находится во владении экс-нардепа.

По предварительной информации: в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва, - говориться в сообщении.

В связи с этим на экс-нардепа Максима Микитася  правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту отмывания доходов и подделке документов. 

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, Приближенный к Микитасю экс-гендир “Киевметростроя“ уже не впервые пытается отрейдерить компанию

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Теги: Микитась, Авто, ГБР
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