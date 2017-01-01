Зеленский потребовал ужесточить противопожарные законы

За нарушение противопожарных норм будут наказывать строже.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ №948 / 2019, который имеет целью предотвратить возникновение масштабных пожаров в Украине. Об этом сообщили в Офисе президента.

Согласно указу, Кабинет министров должен безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по усилению административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

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Также должна быть усилена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции.

Кроме того, глава государства хочет сократить сроки рассмотрения судебных дел, касающихся остановки работы предприятий, отдельных производств, транспортных средств в случае установления нарушения правил пожарной безопасности.

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Наконец, пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей.

Напомним, после масштабного пожара в одесском колледже президент обязал Кабмин проверить все госучреждения на противопожарную безопасность. На выполнение задания Владимир Зеленский дал месяц. Результат должен быть до 10 января 2020.

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