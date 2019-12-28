Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Себя перехитрили": На трассе под Николаевом фуры застряли в грязи

Комментариев: 3
Местные жители говорят, что дело отнюдь не в отсутсвии нормальной дороги.
На трассе под Николаевом фуры застряли в грязи
На трассе под Николаевом фуры застряли в грязи
fakty.ua

Читай также: Под Николаевом из-за тяжелой фуры “утонул“ мост

На скандально известной автотрассе Н-14 Николаев-Кропивницкий образовалась огромная пробка из груженых фур, которые застряли в грязи. Об этом пишет николаевское издание “Новости-N“.

Сообщается, что десятки фур увязли в грязи и просто не могут тронуться с места: в настоящее время более 30 километров кировоградской трассы от Водяно-Лорино Еланецкого района в сторону Николаева сейчас представляют собой месиво из болота, глины и отходов дорожного производства.

Читай также: Авария фуры в Киеве: Появилось видео впечатляющего ДТП

Участок трассы, на котором сделали бетонную дорогу, проходящую через село Воссиятское, недавно открыли для проезда, но ситуацию в целом это не спасает. На остальном участке трассы ямы дорожники засыпали землей и отходами от ремонтных работ, но в результате дождливой погоды вся эта субстанция раскисла и превратилась в непролазную болотистую жижу.

Видео барахтающихся в грязи грузовиков появилось на видеохостинге YouTube. При этом пользователи в комментариях отнюдь не сочувствуют водителям большегрузов. Люди обвиняют их в том, что фуры специально едут по неотремонтированному участку трассы, поскольку на новом участке с нормальным покрытием стоят комплексы для автоматического взвешивания. Грузовики, которые едут с большим перегрузом, просто избегают “светиться“ на этих весах.

Фуры с перегрузом угробили дорогу, фуры теперь застряли. Карма.

Трасса закрыта, но им как г**ом помазано, прутся туда как мухи!!

Есть новая дорога, вот только эти му**лы с перегрузом, а там весы стоят. Потому и полезли через закрытую дорогу.

Они туда полезли, так как на новой дороге весы стоят и этих перегруженных му**л штрафуют.

Получается сами себя перехитрили, - пишут пользователи.

Напомним, иностранные грузовики будут платить за проезд по украинским дорогам. В Министерстве инфраструктуры хотят внедрить общеевропейскую практику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: фура, грузовик, трасса, Николаев, Кропивницкий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    28.12.2019, 13:31
Оценка:  -2
alex-zol
А где интересно там новая дорога, че вы несете)))))
Люблю_Украину    28.12.2019, 13:21
Оценка:  -1
Люблю_Украину
В принципе качество дорог практически соответствует европейским стандартам. Но в Европе полос побольше и чернозем укрыт несколькими слоями асфальта. Но в целом почти один в один)))
Колишній-східняк    28.12.2019, 12:45
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Видишь, крошка, у самого неба
МАЗ трёхосный застрял в грязи,
Я три года в отпуске не был,
Дай я выскажусь в этой связи...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь