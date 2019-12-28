"Себя перехитрили": На трассе под Николаевом фуры застряли в грязи

Местные жители говорят, что дело отнюдь не в отсутсвии нормальной дороги.

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На скандально известной автотрассе Н-14 Николаев-Кропивницкий образовалась огромная пробка из груженых фур, которые застряли в грязи. Об этом пишет николаевское издание “Новости-N“.

Сообщается, что десятки фур увязли в грязи и просто не могут тронуться с места: в настоящее время более 30 километров кировоградской трассы от Водяно-Лорино Еланецкого района в сторону Николаева сейчас представляют собой месиво из болота, глины и отходов дорожного производства.

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Участок трассы, на котором сделали бетонную дорогу, проходящую через село Воссиятское, недавно открыли для проезда, но ситуацию в целом это не спасает. На остальном участке трассы ямы дорожники засыпали землей и отходами от ремонтных работ, но в результате дождливой погоды вся эта субстанция раскисла и превратилась в непролазную болотистую жижу.

Видео барахтающихся в грязи грузовиков появилось на видеохостинге YouTube. При этом пользователи в комментариях отнюдь не сочувствуют водителям большегрузов. Люди обвиняют их в том, что фуры специально едут по неотремонтированному участку трассы, поскольку на новом участке с нормальным покрытием стоят комплексы для автоматического взвешивания. Грузовики, которые едут с большим перегрузом, просто избегают “светиться“ на этих весах.

Фуры с перегрузом угробили дорогу, фуры теперь застряли. Карма. Трасса закрыта, но им как г**ом помазано, прутся туда как мухи!! Есть новая дорога, вот только эти му**лы с перегрузом, а там весы стоят. Потому и полезли через закрытую дорогу. Они туда полезли, так как на новой дороге весы стоят и этих перегруженных му**л штрафуют. Получается сами себя перехитрили, - пишут пользователи.

Напомним, иностранные грузовики будут платить за проезд по украинским дорогам. В Министерстве инфраструктуры хотят внедрить общеевропейскую практику.

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