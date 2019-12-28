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Представился родственником: Подробности резни в больнице Запорожья

Комментариев: 1
Правоохранители оперативно задержали убийцу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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27 декабря, в палате 5-ой городской больницы Запорожья, неизвестный нанес смертельные ножевые ранения пациенту. В больнице журналистам рассказали, что погибший находился в травматологическом отделении. 

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Сообщается, что киллер пришел в больницу в маске и бахилах. Он спросил у медиков, где находится аптека, а затем прошел в травматологическое отделение. Там он представился родственником пациента. Оставшись в палате сам, он нанес жертве несколько ударов ножом и перерезал ему горло. 

В полиции Запорожской области сообщили, что задержали преступника через полтора часа после убийства. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Мотивы преступления на данный момент выясняются. 

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Напомним, в Запорожье мужчину зарезали прямо в палате больницы.

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Теги: убийство, Запорожье, больница
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Комментариев (1)
xapi3mat    28.12.2019, 14:19
Оценка:  +2
xapi3mat
галливуд рыдал в истереке!
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