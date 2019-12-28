"Их бросили": В аэропорту Берлина застряли 40 украинцев

Пассажиры лоукостера Ryanair не смогли сесть в самолет.

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Около четырех десятков украинцев, планировавших вылететь в Киев самолетом лоукостера Ryanair, застряли в аэропорту Берлина. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил известный политолог и блогер Денис Гороховский.

Оказаться в европейской столице на рождественские праздники – это прекрасно. А вот из-за вины лоукостера зависнуть в ней без возможности уехать – это уже проблема. Именно с такой проблемой вчера столкнулись четыре десятка наших сограждан, которых авиакомпания Ryanair откровенно послала на х*й и бросила в аэропорту “Шенефельд“ прекрасного города Берлин, - написал блогер.

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По его словам часть пассажиров не успели пройти на борт из-за того, что через один гейт шла посадка сразу на три разных самолета и возникла большая очередь.

Им предложили еще раз пройти погранконтроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах представитель компании весьма сухо ответил, мол, это ваши проблемы, “если есть претензии к компании, обращайтесь в суд“, – отметил Гороховский.

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Он подчеркнул, что заявление в полицию подали прямо в аэропорту, но в полиции сообщили, что повлиять на компанию не могут.

В общем, 40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни – это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке. Мне вот интересно, в курсе ли ситуации Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в Берлине, – подытожил он.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет. На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.

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