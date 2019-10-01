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Итоги 28 декабря: "Мир" с Газпромом и регулирование СМИ EPA/UPG

Украинский Кабмин одобрил соглашение с Газпромом, Кличко открыл Шулявский мост, а также в стране подорожал доллар. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине подорожал доллар

В субботу, 28 декабря, за 1 доллар в украинских банках и обменниках просили от 24,52 грн. В среднем, валюта подорожала на 50 копеек.

Кличко открыл Шулявский мост

Мер столицы Виталий Кличко открыл Шулявский путепровод.На открытии Кличко был в костюме Деда Мороза и на квадрацикле.

Харьковских террористов освободили

Суд города Харькова отпустил обвиняемых в деле о теракте возле Дворца спорта. Тогда погибли 4 человека. При этом Сергей Башлыков и Владимир Дворников признаны виновными. Им назначено пожизненное заключение с конфискацией всего имущества.

“Мировая“ Украины с Газпромом

В рамках договоренностей о транзите газа через территорию Украины Кабмин одобрил “мировую“ с Газпромом.

“Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании Газпром к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10“, - говорится в документе.

Закон о медиа в Украине

На сайте ВР появился законопроект №2693 О деятельности медиа. Инициаторами законопроекта стали нардепы Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Циба.

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