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В Минске продолжаются акции протеста против интеграции с Россией

Комментариев: 1
Собрались десятки митингующих.
В Минске продолжаются акции протеста
В Минске продолжаются акции протеста
www.svaboda.org

В Минске продолжаются акции протеста по поводу продолжения интеграции Беларуси и России. Об этом сообщает “Радые Свабода“.

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Десятки людей собрались на Октябрьской площади. Присутствовал также и лидер движения солидарности “Вместе“ Вячеслав Сивчик.

На митинг также прибыли соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова и глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Митингующие пришли с плакатами и портретами политзаключенных оппозиционеров.

Напомним, в Кремле отреагировали на критику Лукашенко.

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Теги: митинг, Беларусь, митинг в Беларуси
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Комментариев (1)
COZEL    29.12.2019, 15:00
Оценка:  -2
COZEL
ТАМ ПОЛТОРЫ КАЛЕКИ, БРЕХЛИВЫЕ ЖУРНАЛЮГИ, ФОТО НЕ ТО ПОКАЗАЛИ)))
https://rusvesna.su/n ews/1577622694
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