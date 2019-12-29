В Минске продолжаются акции протеста против интеграции с Россией

Собрались десятки митингующих.

В Минске продолжаются акции протеста по поводу продолжения интеграции Беларуси и России. Об этом сообщает “Радые Свабода“.

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Десятки людей собрались на Октябрьской площади. Присутствовал также и лидер движения солидарности “Вместе“ Вячеслав Сивчик.

На митинг также прибыли соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова и глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Митингующие пришли с плакатами и портретами политзаключенных оппозиционеров.

Напомним, в Кремле отреагировали на критику Лукашенко.

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