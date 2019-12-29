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Представитель президента прокомментировал передачу России беркутовцев

Комментариев: 6
Украина передала российской стороне беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане.
Федор Вениславский
Федор Вениславский
Facebook.com

Россия потребовала освобождения убийц людей на Майдане. Это означает, она признала, что беркутовцы выполняли московские приказы. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Вениславский считает, что в рамках обмена пленными Украина отдает России убийц.

“Многочисленные „эксперты“ и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти убийственной критике, забывая при этом, что и ранее Украина обменивал на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили „красные линии“, выход украинской власти за которые они начали считать изменой“, - отметил Вениславский

Также Вениславский вспомнил обмен, когда в Украину вернулась Надежда Савченко. Тогда наша страна передала России “кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих“.

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В то же время представитель президента отметил, что если бы Украина отказалась выдавать беркутовцев, то они бы вскоре и так покинули тюрьму.

“А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по „закону Савченко“, а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?“ — добавил представитель президента.

Вениславский считает, что в рамках обмена пленными Украина отдает России убийц.
Вениславский считает, что в рамках обмена пленными Украина отдает России убийц.
Facebook.com/UA.KyivPolice

 

Напомним, журналистам рассказали, как правильно общаться с освобожденными пленными.

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Теги: обмен пленными, Вениславский, Украина и Россия
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Комментариев (8)
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ЗаУкраїну    29.12.2019, 16:54
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Отпустили, потому что за пять с половиной лет так и не смогли доказать их вины! Ни одного эпизода!Бандеро-фашисты бесятся, потому что теперь следствие будет вынуждено заняться настоящими убийцами.
dron29    29.12.2019, 16:02
Оценка:  -1
dron29
Пороху за подобное гбр госсизмену шьёт - а тут мы вынуждены))
vsg-59    29.12.2019, 15:58
Оценка:  -1
vsg-59
У беркутовцев пожизненное содержание в тюрьме. Как бы они скоровышли?
Da-Gabon    29.12.2019, 15:54
Оценка:  -4
Da-Gabon
Кому, кому вы передали? Уроды моральные. Одевали вас донецкие на шышку и правильно делали. Много чести, чтоб Россия вас драла.
TRIGER26    29.12.2019, 16:29
Оценка:  +1
TRIGER26
попей боярышнику - полегчает ...
Da-Gabon    29.12.2019, 16:33
Оценка:  -3
Da-Gabon
Газ качайте, он европейский.
LifeStriker    29.12.2019, 15:54
Оценка:  +1
LifeStriker
Спасибо не Лоху которому 42 за все , браво
alex-zol    29.12.2019, 15:47
Оценка:  +5
alex-zol
Слыш, " представитель" а не пошел бы ты на йух!!!
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