Представитель президента прокомментировал передачу России беркутовцев
Россия потребовала освобождения убийц людей на Майдане. Это означает, она признала, что беркутовцы выполняли московские приказы. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.
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Вениславский считает, что в рамках обмена пленными Украина отдает России убийц.
“Многочисленные „эксперты“ и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти убийственной критике, забывая при этом, что и ранее Украина обменивал на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили „красные линии“, выход украинской власти за которые они начали считать изменой“, - отметил Вениславский
Также Вениславский вспомнил обмен, когда в Украину вернулась Надежда Савченко. Тогда наша страна передала России “кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих“.
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В то же время представитель президента отметил, что если бы Украина отказалась выдавать беркутовцев, то они бы вскоре и так покинули тюрьму.
“А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по „закону Савченко“, а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?“ — добавил представитель президента.
Напомним, журналистам рассказали, как правильно общаться с освобожденными пленными.
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