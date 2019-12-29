Представитель президента прокомментировал передачу России беркутовцев

Украина передала российской стороне беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане.

Россия потребовала освобождения убийц людей на Майдане. Это означает, она признала, что беркутовцы выполняли московские приказы. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Вениславский считает, что в рамках обмена пленными Украина отдает России убийц.

“Многочисленные „эксперты“ и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти убийственной критике, забывая при этом, что и ранее Украина обменивал на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили „красные линии“, выход украинской власти за которые они начали считать изменой“, - отметил Вениславский

Также Вениславский вспомнил обмен, когда в Украину вернулась Надежда Савченко. Тогда наша страна передала России “кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих“.

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В то же время представитель президента отметил, что если бы Украина отказалась выдавать беркутовцев, то они бы вскоре и так покинули тюрьму.

“А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по „закону Савченко“, а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?“ — добавил представитель президента.

Вениславский считает, что в рамках обмена пленными Украина отдает России убийц. Facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, журналистам рассказали, как правильно общаться с освобожденными пленными.

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