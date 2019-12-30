Пленница рассказала о "наказаниях на подвале"

По словам женщины, за "плохое поведение" сепаратисты наказывали тем, что не разрешали выходить в туалет.

Сидеть на подвале в "ДНР" пришлось с наркоманами и убийцами скриншот видео УНН

Освобожденная в рамках обмена пленными с ОРДЛО Марина Чуйкова рассказала, что ей пришлось пережить в подвале так называемого "Министерства гражданской безопасности ДНР", пишет в понедельник, 30 декабря, УНН

"Меня обвинили в шпионаже, предательстве родины, так называемой "ДНР". И бросили в подвал "МГБ". 30 дней мы там просидели, нас не раскрывали, без вести пропали мы", - сказала Марина Чуйкова.

По ее словам, кормили пленных три раза в день и выводили в туалет. Но в случае, если кто-то "провинился", в туалет идти запрещали.

"Там, где я была в подвале – там три камеры. Если ты разговариваешь с соседними ребятами – они могут наказать", - рассказала освобожденная.

Она добавила, что потом попала в Снежнянскую исправительную колонию, где было 11 политических удерживаемых. Десять человек забрали, а одна женщина осталась.

"Санитарно-гигиенические плохие условия. В камере находится разный контингент, и к нам относятся тоже плохо, потому что все в основном жены "ополченцев". Нас держали всех вместе. Убийцы, наркоманы, в основном, и мы. Но мы себя в обиду не давали", - сказала Марина Чуйкова.

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