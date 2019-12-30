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Пленница рассказала о "наказаниях на подвале"

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По словам женщины, за "плохое поведение" сепаратисты наказывали тем, что не разрешали выходить в туалет.
Сидеть на подвале в "ДНР" пришлось с наркоманами и убийцами
Сидеть на подвале в "ДНР" пришлось с наркоманами и убийцами
скриншот видео УНН
 
Освобожденная в рамках обмена пленными с ОРДЛО Марина Чуйкова рассказала, что ей пришлось пережить в подвале так называемого "Министерства гражданской безопасности ДНР", пишет в понедельник, 30 декабря, УНН.
 
"Меня обвинили в шпионаже, предательстве родины, так называемой "ДНР". И бросили в подвал "МГБ". 30 дней мы там просидели, нас не раскрывали, без вести пропали мы", - сказала Марина Чуйкова.
 
По ее словам, кормили пленных три раза в день и выводили в туалет. Но в случае, если кто-то "провинился", в туалет идти запрещали.
 
"Там, где я была в подвале – там три камеры. Если ты разговариваешь с соседними ребятами – они могут наказать", - рассказала освобожденная. 
 
Она добавила, что потом попала в Снежнянскую исправительную колонию, где было 11 политических удерживаемых. Десять человек забрали, а одна женщина осталась.
 
"Санитарно-гигиенические плохие условия. В камере находится разный контингент, и к нам относятся тоже плохо, потому что все в основном жены "ополченцев". Нас держали всех вместе. Убийцы, наркоманы, в основном, и мы. Но мы себя в обиду не давали", - сказала Марина Чуйкова.
 
Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР" . Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину.
 
Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

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Теги: донбасс, ДНР, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxelohos    30.12.2019, 23:22
Оценка:  0
Boxelohos
ДВУЛИЧНЫЕ НА БИГМИРЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. АНТИБЕС РАБОТАЕТ НА ФАБРИКE ТРОЛЛЕЙ. НАСОЗДАВАЛ СЕБЕ АККАУНТЫ И В ТЕМЕ "СБУ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "БОТОФЕРМЫ" ФСБ" НАГОЛОСОВАЛ СЕБЕ 100 ПЛЮСОВ ЗА 3 ЧАСА (В 6 УТРА, КАРЛ!). ТАК ОНИ СОЗДАЮТ ИЛЛЮЗИЮ, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. НЕ ВЕДИТЕСЬ
ВытеранусАТО    30.12.2019, 23:12
Оценка:  -2
ВытеранусАТО
Не треба соромитися срати прямісінько у шаровари.Бо памперси зараз дуже дорогі.
Брюква_и_Клюква    30.12.2019, 23:18
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
У Вас на Мокселе памперсы девать не умеют, а импорт под санкциями. Вот и приходится товарищу Анусу бегать по морозу на отхожую яму или срaть в портки, если не успел.
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