В "ДНР" решили помиловать подростков-"диверсантов"

Оккупанты обвиняли подростков в серии взрывов на территории Ясиноватой.

На момент "ареста" парням было по 15-17 лет fakty.ua

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Боевики “ДНР“ решили “помиловать“ трех подростков из города Ясиноватая, которых в 2016 году бросили за решетку по обвинению в диверсионной деятельности. О решении оккупационной администрации сообщила т.н. “омбудсмен ДНР“ Дарья Морозова, пишут российские СМИ.

Глава „ДНР“ своим указом помиловал малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей, — сказала Морозова.

Имена подростков, которые будут освобождены, террористы не разглашают.

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Для справки. Фигурантами дела “ясиноватских диверсантов“ были Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль. Задержать оккупанты смогли пятерых из них, а Белавину и Ковалю удалось выехать на подконтрольную Украине территорию Донбасса.

На момент задержания ребятам было от 15 до 17 лет. Впоследствии большинство из них незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. Их обвинили в терроризме и диверсионной деятельности. С мая 2015 года по июнь 2016-го подростки якобы совершили восемь взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в Ясиноватой Донецкой области. Они якобы “взрывали автомобили, а также различные гражданские и военные объекты“.

Напомним, 29 декабря состоялся так называемый “большой обмен“ — в Украину вернулись 76 украинцев, которых удерживали в тюрьмах “ЛДНР“.

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