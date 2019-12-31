Гончарук назвал главную задачу на 2020 год

Глава Кабмина считает первостепенной задачей на следующий год строительство дорог и назвал количество запланированных километров.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что главная задача на 2020 год - строительство дорог в стране. Об этом он сказал в интервью каналу 24.

Глава правительства уточнил, что в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше".

"Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - отметил он.

Гончарук добавил, еще есть несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост, который "на особом счету".

"Нам нужно построить фактически новую дорогу из Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал он.

"Дорогами нужно сшить страну", - резюмировал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.

Также Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году. По его словам, понижение курса гривны накануне Нового года ситуативное.

Ранее сообщалось, что Укравтодор анонсировал значительное увеличение бюджета на дороги.

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