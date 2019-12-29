Сегодня у Порошенко состоится очередной допрос в ГБР
Порошенко должен явиться на допрос в ГБР 2 января.
2 января пятый президент Украины Петр Порошенко должен явиться на допрос в Государстенное бюро расследований. Об этом на своей странице в Telegram написал народный депутат Максим Бужанский.
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"Петр Алексеевич, вылезайте из-за елочки, у Вас сегодня допрос, а неприкосновенности уже нет, можно за пол часа автозак оформить и сломать хвост при сопротивлении задержанию", - - написал Бужанский.
Как мы писали ранее, Порошенко долгое время не появлялся на допросах в ГБР.
Напомним, у Порошенко потребовали возбудить уголовное дело против уволенного главы ГБР.
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