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Сегодня у Порошенко состоится очередной допрос в ГБР

Комментариев: 4
Порошенко должен явиться на допрос в ГБР 2 января.
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

2 января пятый президент Украины Петр Порошенко должен явиться на допрос в Государстенное бюро расследований. Об этом на своей странице в Telegram написал народный депутат Максим Бужанский. 

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"Петр Алексеевич, вылезайте из-за елочки, у Вас сегодня допрос, а неприкосновенности уже нет, можно за пол часа автозак оформить и сломать хвост при сопротивлении задержанию", - - написал Бужанский.

Как мы писали ранее, Порошенко долгое время не появлялся на допросах в ГБР.



Напомним, у Порошенко потребовали возбудить уголовное дело против уволенного главы ГБР.

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР, Бужанский
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Комментариев (4)
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krolikoff_net    02.01.2020, 11:04
Оценка:  -3
krolikoff_net
Уже миллиард уголовных дел завело клоунское дурачье на одного человека. Нельзя клоунов допускать до власти.
alex-zol    02.01.2020, 11:07
Оценка:  +1
alex-zol
и ты сядешь, вафел!
alex-zol    02.01.2020, 10:51
Оценка:  +2
alex-zol
Мама! Вызывай ментов!!!))))))))))))))))))
VSHIVANKA    02.01.2020, 10:46
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ХРЯК ЕЩЁ БУХОЙ И НИЧЕГО НЕ СООБРАЖАЕТ ....)))
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