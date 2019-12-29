“Круто поработали, творчески”: в новогодней речи Зеленского нашли плагиат

Спичрайтеров президента обвинили в плагиате.

Новогодняя речь президента снова оказалась в центре внимания. В поздравлении Владимира Зеленского нашли плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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Об этом написала филолог Юлия Йонец на своей странице в Facebook.

По словам женщины, спичрайтеры президента хорошо поработали над тем, чтоб переделать статью украинского классика.

Пока ждешь бой курантов, одним ухом слушаешь. О языке, улицах и богах... О чтении, паспортах и Шевченко... Слушаешь, а он, филологический мозг, работает и не может понять: где это я уже слышал и что не так ? А потом бамммццц! Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука. "Нарід чи чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании, - написала филолог.

Она отметила, что автор новогоднего поздравления Зеленского точно знаком с творчеством Уласа Самчука.

Уважение. Круто с первоисточником поработали. Переписали так переписали! Творчески. Особенно задело о "какая разница". Красиво переиначили, - отметила Йонец.

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Как доказательство, филолог опубликовала отрывок статьи Самчука, чтоб украинцы смогли провести параллель.

Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь, - писал Самчук.

Напомним, Зеленского обвинили в сексизме. Новогодняя речь президента оказалась в центре скандала.

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