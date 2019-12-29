Итоги 2 января: Новый посол США и план возврата Крыма

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Новый посол США начала работать в Украине; в Кабмине рассказали о плане деоккупации Крыма. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В ГБР назначили главного по расследованию дел Майдана

Главой отдела по расследованию преступлений против активистов Евромайдана в ГБР стал Александр Буряк. Глава подчеркнул, что завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед бюро.

В Украине начала работу новый посол США

Временной поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин.

“Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине“, - сказала она.

В Киеве провели следственный эксперимент в деле об убийстве Шеремета

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета провело в центре Киева следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что следствие не предоставило ему материалы дела для ознакомления, в том числе видео, по которому должны проводить следственный эксперимент. Адвокат назвал действия следователей незаконными.

В Кабмине озвучили план деоккупации Крыма

Для решения вопроса Крыма Украине нужен международный формат на подобии нормандского, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Сейчас идет обсуждение вопроса Крыма в двух форматах. Однако, по словам Кулебы, нужен и третий формат, который будет отличаться креативом, где “как в нормандском формате велся бы разговор по Крыму“.

Адвокат Петра Порошенко принес следователям ГБР повестки в суд

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань пришел в ГБР с повестками в суд, чтобы вручить их следователям бюро. Он заявил, что Государственное бюро расследований превратилось в “инструмент для политических преследований“.

У Зеленского назвали изменения, ждущие украинцев в 2020 году

У Зеленского рассказали, какие изменения ожидают украинцев с начала нового года. В числе изменений указаны увеличение минимальной зарплаты до 4723 гривен, запуск с 1 февраля программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также снятие депутатской неприкосновенности.

Учителя средних школ со стажем не более десяти лет получат денежную помощь в размере 21 тысячи гривен; украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях; начнет действовать новый Избирательный кодекс.

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