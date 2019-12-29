ГБР засекретило информацию в деле о назначении Семочко

В ГБР считают, что раскрытие информации может навредить досудебному следствию.

Следователи Государственного бюро расследований засекретили информацию о деле назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Соответствующий документ опубликовали "Украинские Новости".

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Журналисты попытались выяснить, подготовлено ли сообщение о подозрении по делу о назначении Семочко. В ГБР сообщили, что данная информация не может быть разглашена, так как это может нанести вред интересам досудебного расследования.





Напомним, экс-глава ГБР Роман Труба заявлял, что готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко.

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