Одесситка пригласила экс-мужа отпраздновать Новый год и зверски убила его

Орудием преступления стала деревянная скалка.

В Одессе в новогоднюю ночь местная жительница деревянной скалкой убила своего бывшего супруга.

Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции в Одессе.

Читай также: В Сумской области 20-летний парень получил пожизненное за двойное убийство

Экс-супруга на Новый год женщина позвала сама. После развода они поддерживали дружеские отношения. Сообщается, что бывшие супруги начали спорить, в результате чего женщина ударила бывшего мужа по голове тупым предметом.

В разгар празднования возникла ссора, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила ею гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте, - сообщили в полиции.

Читай также: В центре Запорожья военный пытался изнасиловать двух женщин

После убийства женщина сама позвонила в полицию и сообщила о домашнем насилии по отношении к ней. Копы на месте убийства обнаружили окровавленного мужчину, женщину в окровавленной одежде и всю квартиру в пятнах бурого цвета.

Также на месте изъяли орудие преступления - деревянную скалку в крови.

Согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины злоумышленницу задержали по подозрению в умышленном убийстве. О подозрении ей уже сообщили, а на данный момент женщине избирается мера пресечения.

Напомним, под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой. Полиция задержала буйную женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.