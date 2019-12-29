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Одесситка пригласила экс-мужа отпраздновать Новый год и зверски убила его

Комментариев: 8
Орудием преступления стала деревянная скалка.
Мужчину убили скалкой
Мужчину убили скалкой
скриншот

В Одессе в новогоднюю ночь местная жительница деревянной скалкой убила своего бывшего супруга.

Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции в Одессе.

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Экс-супруга на Новый год женщина позвала сама. После развода они поддерживали дружеские отношения. Сообщается, что бывшие супруги начали спорить, в результате чего женщина ударила бывшего мужа по голове тупым предметом.

В разгар празднования возникла ссора, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила ею гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте, - сообщили в полиции.

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После убийства женщина сама позвонила в полицию и сообщила о домашнем насилии по отношении к ней. Копы на месте убийства обнаружили окровавленного мужчину, женщину в окровавленной одежде и всю квартиру в пятнах бурого цвета.

Также на месте изъяли орудие преступления - деревянную скалку в крови.

Согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины злоумышленницу задержали по подозрению в умышленном убийстве. О подозрении ей уже сообщили, а на данный момент женщине избирается мера пресечения. 

Напомним, под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой. Полиция задержала буйную женщину.

 

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Теги: Одесса, убийство, жена, муж, Новый год
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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    04.01.2020, 12:43
Оценка:  +3
Колишній-східняк
женщина ударила бывшего мужа по голове тупым предметом, возможно головой...
xapi3mat    04.01.2020, 12:34
Оценка:  +3
xapi3mat
бешенные бабки!
GreenPeace!    04.01.2020, 11:52
Оценка:  -6
GreenPeace!
Это как надо вывести женщину,чтобы она в драку полезла...алкоголь зло
Из_бана    04.01.2020, 11:58
Оценка:  +8
Из_бана
Если алкоголь, то это не вывести, а влить. А вообще - женщины бывают очень истеричны и для истерики им повод не нужен. Они сами его придумывают. И тут выход только один - принудительное лечение.
Vasya_iz_Ivanovo    04.01.2020, 12:22
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
Точно, принудительное, лет 15.
Жеральд    04.01.2020, 11:46
Оценка:  +7
Жеральд
Полный игнор бывших жен...
Из_бана    04.01.2020, 11:36
Оценка:  +9
Из_бана
"Дружеские отношения"......
ira0957    04.01.2020, 12:35
Оценка:  -3
ira0957
GreenPeace! Жеральд Из_бана
Три подкаблучника в каментах поливают грязью женщин - дома на кухне им этого не позволяют )
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