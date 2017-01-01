Крушение самолета МАУ: появились списки погибших
На борту пассажирского лайнера МАУ, который разбился в Тегеране, находилось 180 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
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Детальнее сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.
По предварительной информации, списки пассажиров, которые должны были лететь лайнером, уже составлены. На борту находились граждане шести стран:
- граждане Украины - 13 членов экипажа и 2 пассажиров;
- граждане Канады - 73 пассажира;
- граждане Ирана - 71 пассажир;
- граждане Германии - 4 пассажира;
- граждане Великобритании - 3 пассажира;
- граждане Швеции - 8 пассажиров;
- граждане Афганистана - 6 пассажиров.
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Также канал опубликовал поименные списки пассажиров “рейса смерти”. Пока эту информацию не подтвердили официальные власти Украины и Ирана. Вероятно, кто-то из пассажиров мог не попасть на борт самолета, который потерпел крушение.
Напомним, появилось видео падения лайнера МАУ в Тегеране. В сети появилось видео крушения украинского боинга.
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