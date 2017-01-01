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Крушение самолета МАУ: появились списки погибших

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Известно, что на борту находились граждане шести стран.
Фото с места аварии
Фото с места аварии
twitter.com/alihashem_tv

На борту пассажирского лайнера МАУ, который разбился в Тегеране, находилось 180 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

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Детальнее сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

По предварительной информации, списки пассажиров, которые должны были лететь лайнером, уже составлены. На борту находились граждане шести стран:

  • граждане Украины - 13 членов экипажа и 2 пассажиров;
  • граждане Канады - 73 пассажира;
  • граждане Ирана - 71 пассажир;
  • граждане Германии - 4 пассажира;
  • граждане Великобритании - 3 пассажира;
  • граждане Швеции - 8 пассажиров;
  • граждане Афганистана - 6 пассажиров.

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Также канал опубликовал поименные списки пассажиров “рейса смерти”. Пока эту информацию не подтвердили официальные власти Украины и Ирана. Вероятно, кто-то из пассажиров мог не попасть на борт самолета, который потерпел крушение.

Список
Список
Киев Оперативный

Списки
Списки
Киев Оперативный

Списки
Списки
Киев Оперативный

Списки
Списки
Киев Оперативный

Напомним, появилось видео падения лайнера МАУ в Тегеране. В сети появилось видео крушения украинского боинга.

 

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Теги: катастрофа, Иран, видео, крушение МАУ
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