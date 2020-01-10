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Боинг МАУ сбили две российские ракеты – СМИ

Комментариев: 0
Боинг украинской авиакомпании МАУ потерпевший крушение в Иране был сбит российскими ракетами.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Чиновник США, связанный с разведкой и пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Иран сбил самолет Боинг 737 “Международных авиалиний Украины“ двумя ракетами российского производства. Об этом сообщает CNN

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Так, по словам американского чиновника, такие данные были в распоряжении американской разведки еще утром, 8 января, в день трагедии, однако в течение суток информация проверялась.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявляли, что украинский самолет мог быть сбит иранскими ракетами российского производства.

Напомним, ранее Зеленский не исключил ракетный обстрел Боинга 737

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Теги: CNN, Иран, Авиакатастрофа, СМИ
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    10.01.2020, 10:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ-ТО !!!
ЧТО-ТО ДОЛГО ХОДИЛИ ВОКРУГ ДА ОКОЛО , В МОСКВЕ УЖЕ ПЕРЕЖИВАТЬ НАЧАЛИ , КАК ЖЕ БЕЗ НИХ ТО ТАМ ВСЁ ПРОИЗОШЛО.....))))
И КСТАТИ , ПОЧЕМУ ЗАМАЛЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО УБИТЫХ В МИРЕ ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА , ВЕДЬ ЭТО ЯВНО НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИИ !!!
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