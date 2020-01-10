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Небоевые потери силовых структур превысили боевые потери – Матиос

Комментариев: 3
Бывший военный прокурор Украины озвучил ужасающую статистику.
Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос
Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос
wikimedia.org

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Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 годах погибшими и умершими от болезней превышают боевые потери во время войны на Донбассе. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 годах погибшими и умершими от болезней составили 3379 человек, тогда как боевые потери на Донбассе официально определены на уровне 3031 человек. Также по небоевым причинам ранены и травмированы 10718 силовиков, по боевым причинам – 11694.

Не буду детализировать, но армия и силовые структуры – часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и т.д., - отметил он.

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Матиос убежден, что если бы не решение генерального прокурора Виталия Яремы создать военную прокуратуру в 14-м году, то управляемость государством была бы утрачена, процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших при отсутствии контроля было бы намного больше.

Такая обобщенная статистика потерь никем не была предусмотрена. Ее по результатам данных ЕРДР составляла теперь уже ликвидированная военная прокуратура. У нас, в воюющем государстве, полностью разрушена и не действует система военной юстиции. Ситуация вообще не соответствует не только стандартам армий стран НАТО, а даже конструкции северного противника, - подчеркнул он.

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Матиос отметил, что для поддержания боеспособности армии и силовых структур, уменьшения небоевых потерь надо срочно создавать систему военной юстиции.

Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля, - считает Матиос.

Напомним, названо количество военнослужащих, осужденных за последние 5 лет. За последние годы в Украине осудили почти 10 тысяч военных, почти каждый пятый попал в тюрьму.

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Теги: Матиос, военная прокуратура, ВСУ, конфликт на Донбассе
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Комментариев (3)
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asfd0    10.01.2020, 13:28
Оценка:  -3
asfd0
Так это они с горя, патамучто в НАТА не взяли ))))))
ZaPetra    10.01.2020, 13:14
Оценка:  +2
ZaPetra
Все нормально, это все по стандартам НАТО )
VSHIVANKA    10.01.2020, 13:01
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , ВЫ СДЕЛАЛИ МНЕ СМЕШНО !!! ))))
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