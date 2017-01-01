Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Риффмастера под арестом

Антоненко останется в СИЗО как минимум до 8 февраля.

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Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию стороны защиты на меру пресечения музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

“Решение следственного судьи Печерского района Киева, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Антоненко и примененную к Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника Галенченко оставить без удовлетворения. Ходатайства о взятии Антоненко на поруки оставить без удовлетворения. Решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит“, - огласили судьи.

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Данное решение суда присутствующие в зале встретили криками “Ганьба!“ и “Продажные судьи!“.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. 13 декабря суд отправил под Андрея Антоненко и других подозреваемых.

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