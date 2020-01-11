Крушение самолета МАУ: Турчинов призвал наказать Россию

Турчинов отличился новым заявлением.

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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ должна нести ответственность за сбитый в Иране украинский авиалайнер, поскольку именно это государство "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".

Об этом Турчинов написал на своей странице в Facebook.

Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость, - написав Турчинов.

Бывший политик отметил, что это уже второй пассажирский боинг, который был сбит российской ракетой.

И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии, - добавил Турчином.

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Напомним, иранский посол извинился за отрицание сбивания самолета. Дипломат принес извинения за "неверное суждение", которое он высказал, заявив, что иранские военные не могли сбить пассажирский самолет.

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