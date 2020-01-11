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Крушение самолета МАУ: Турчинов призвал наказать Россию

Комментариев: 19
Турчинов отличился новым заявлением.
Фото с места крушения
Фото с места крушения
Кристо Грозев / Twitter

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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ должна нести ответственность за сбитый в Иране украинский авиалайнер, поскольку именно это государство "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".

Об этом Турчинов написал на своей странице в Facebook.

Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость, - написав Турчинов.

Бывший политик отметил, что это уже второй пассажирский боинг, который был сбит российской ракетой.

И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии, - добавил Турчином.

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Напомним, иранский посол извинился за отрицание сбивания самолета. Дипломат принес извинения за "неверное суждение", которое он высказал, заявив, что иранские военные не могли сбить пассажирский самолет.

 

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Теги: самолет, МАУ, катастрофа, Иран
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Комментариев (19)
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Woodbrother    11.01.2020, 15:14
Оценка:  0
Woodbrother
:Если бы на россия не нарушила санкции путем поставки Ирану оружия-самолет был бы цел и все были бы живы.
stubborn+    11.01.2020, 15:08
Оценка:  -1
stubborn+
Украина ежегодно продает за рубеж сотни таких же систем пво. Когда окажется что ракеты были наши, проповедника дУрчинова придется на крещатике.
Woodbrother    11.01.2020, 15:15
Оценка:  +1
Woodbrother
Вы совсем на москве отупели. Стрелял ЗРК ТОР , производства США. ЗРК и ракеты для ЗРК Украина продавала только Беларуси и Грузии.
ВасяизИваново    11.01.2020, 15:17
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Ты что же, считаешь Турчинова клеветником, ну или дураком?
Туземун    11.01.2020, 15:01
Оценка:  -2
Туземун
Эта тварь послала на Донбасс вооруженных уголовников и майдавонь, которые реально устроили людям террор. На территории Ирана трагедия. Иран провел расследование и вынес вердикт. Кстати приглашали иранцы к расследованию всех заинтересованных лиц. Даже пиндосов. Сравните с МН-17.
Carelessangel    11.01.2020, 14:56
Оценка:  +3
Carelessangel
предлагаю наказать турчинова отдать в парашу
Туземун    11.01.2020, 15:02
Оценка:  -2
Туземун
Отдайте его в ЛНР. Не пожалеете... И Рошена с ним в придачу...
Lyonya-Space    11.01.2020, 14:50
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Все такие грамотные песдеть, кто сдал Крым.
Такие песдуны будучи на его месте вообще бы сразу в тот момент со страны свалили!
Корень оккупации Крыма - это злобный карлик с его имперскими амбициями, кремлёвское блюдолизное окружение и проФФеСор с ПР, которого взял за кокосы и использовал то же
Lyonya-Space    11.01.2020, 14:50
Оценка:  +4
Lyonya-Space
.... то же злобный карлик.
А по сути - Турчинов прав!
Said-diamond777    11.01.2020, 14:48
Оценка:  -2
Said-diamond777
И он прав.
ВасяизИваново    11.01.2020, 14:50
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Позвольте спросить, какие санкции Россия нарушала?
ВасяизИваново    11.01.2020, 15:12
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Тай шо, не знаешь, ну тогда вот - Россия ни каких санкций не нарушала, тем более что она она же их и вводила как один из членов совбеза ООН.
Woodbrother    11.01.2020, 15:17
Оценка:  0
Woodbrother
Санкции вводит ООН а не совет безопасности. Васек, вы безграмотный . Иран под санкциями. США , Япония и ЕС были против предоставления ему ЗРК .
ВасяизИваново    11.01.2020, 14:47
Оценка:  -1
ВасяизИваново
И этот человек был И. О. Украины, и начал войну!
Слуги-Жидов    11.01.2020, 14:46
Оценка:  -9
Слуги-Жидов
Как только ЗЕлупинский стал Президентом, У Украины появилось намеренно проблем.
asfd0    11.01.2020, 14:59
Оценка:  -3
asfd0
И какие твои проблемы, жена спит с соседом? )))))))))))))
Орест_Пiхва    11.01.2020, 14:40
Оценка:  -5
Орест_Пiхва
Сашок, опохмелился и выдал. ДБ.
ИИИИИИИИИИ    11.01.2020, 14:36
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
Этот кусок говна молчал бы про наказания.. по его вине Крым оттяпали.
fulminate    11.01.2020, 14:42
Оценка:  +4
fulminate
Не оттяпали, а временно оккупировали. А в чем его вина? Это он разрабатывал план оккупации?
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