“Народ оставили на Мендель”: Геращенко раскритиковала Офис президента

Нардеп от “ЕС” снова раскритиковала Зеленского и его соратников.

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Народный депутат фракции Порошенко "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала Офис президента Украины за то, что Зеленский и его подчиненные несколько дней не могли собраться по поводу авиакатастрофы самолета МАУ в небе Ирана.

Об этом она заявила во время согласительного совета в парламенте, передает Depo.ua.

Первый серьезный внешнеполитический вызов, который показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "слуги" поехали на отдых, народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Facebook. Когда надо было уже работать штабу, профильному министру, высшее руководство государства несколько дней не могло собраться, - сказала Геращенко.

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Кроме того, Геращенко поинтересовалась, кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство Украины в Иране в официальном сообщении исключило версию теракта.

Напомним, СБУ расследует дело о сбитом лайнере МАУ по трем статьям УК. Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в связи крушением Boeing 737 МАУ.

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