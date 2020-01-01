Посольство в Иране накажут за сообщение о "технических причинах" крушения

МИД обещает разобраться, почему украинское посольство в первые часы подавало некорректную информацию.

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Министерство иностранных дел Украины намерено проанализировать ситуацию с первыми информационными сообщениями посольства Украины в Иране, в которых утверждалось, что причиной авиакатастрофы Боинга МАУ была техническая неисправность. Об этом заявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц, пишет Интерфакс-Украина.

Я бы не драматизировал этот аспект. Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Безусловно, посольство допустило ошибку, причем большую ошибку… То, что посольство должно было сделать – это поставить в самом начале текста – по сообщениям иранских органов власти, - отметил Заяц.

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Он рассказал, что в понедельник об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

Госсекретарь МИД подчеркнул, что в настоящее время посольство Украины в Иране работает в круглосуточном режиме и после того, как тела погибших украинских граждан будут репатриированы в Украину, “мы проведем анализ, почему так случилось“, имея в виду сообщение посольства.

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Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили, - сказал Заяц.

Напоминаем, в день катастрофы посольство Украины в Иране сообщило, что, по предварительной информации, “самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам“, а версия теракта в настоящее время исключается. Позже в тот же день посольство обновило информацию о причинах крушения, сообщив, что “информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией“ а “любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера“.

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