Глава СНБО не исключил преднамеренной атаки на украинский Boeing МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассматривает все варианты поражения украинского самолета.

Украинская сторона рассматривает все варианты, направленные на возможный созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН в том случае, если появятся неопровержимые доказательства, что Иран преднамеренно сбил украинский авиалайнер Boeing МАУ. Об этом он заявил в интервью Цензор.

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“Такая возможность нами рассматривается. Но для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной. От этой оценки зависит направление дальнейших наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность“, - сказал Алексей Данило.

Также Данилов отметил, что позиция и политическая стратегия Украины должна основываться на собранных должным образом доказательствах.

Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры... Количество погибших граждан Ирана, которые находились на борту этого лайнера, самое большое, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки, - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее президент МАУ откровенно ответил на вопросы касательно авиакатастрофы МАУ в Иране.

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