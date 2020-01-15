Кабмин будет ежемесячно публиковать зарплаты министров

Чтобы в СМИ не было спекуляций, правительство будет отчитываться о своих зарплатах на регулярной основе.

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Кабинет министров Украины начнет публично публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 15 января, сообщил на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Мы решили сделать очень простую штуку: мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши чиновники. На сайте Кабинета министров будет ежемесячно публиковаться тот доход, который получают министры, их заместители, для того, чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили и бурлит постоянно дискуссия, - сообщил Дубилет.

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Он отметил, что помимо доходов появятся также показатели эффективности работы министров. Именно от выполнения этих показателей и будет зависеть уровень доходов.

По словам Дубилета, средняя зарплата главы украинского правительства за 4 отработанных месяца составила 61 000 гривен, а зарплата министра культуры Владимира Бородянского составляет 37,8 тысячи гривен, хотя в декабре он получил 91 000 гривен.

Напомним, премьер Гончарук объяснил высокие зарплаты министров. Премьер считает, что высокие зарплаты в Кабмине необходимы для того, чтобы у чиновников не было соблазна воровать.

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