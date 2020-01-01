80-летний скутерист стал причиной кровавого ДТП: Погибла женщина

69-летняя пассажирка скутера погибла на месте аварии.

15 января, на трассе Херсон-Каховка-Геническ, произошло серьезное ДТП. Скутер столкнулся с автомобилем, в результате чего погибла 69-летняя пассажирка скутера. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Правоохранители установили, что 80-летний водитель скутера во время переезда нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество легковому автомобилю "Audi", из-за чего они столкнулись. В результате столкновения "Audi" отбросило на другое авто, которое находилось рядом.



69-летняя пассажирка скутера погибла на месте, а 80-летний водитель был доставлен в больницу для госпитализации.

Полицейские открыли уголовное производство по статье 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Идет расследование.





Напомним, В Геническе автомобиль упал в море: Один погибший.

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