Катастрофа в Иране: Кабмин выплатит семьям погибших по 200 тыс грн

Правда, материальную помощь от украинского правительства получат только семьи граждан Украины.

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Правительство предоставит семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, всестороннюю помощь, в частности, финансовую и юридическую. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук, информирует “Урядовий портал“.

Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат, - сказал Гончарук.

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По его словам, правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000.

Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление о катастрофе лайнера МАУ. Депутаты ожидают официальных извинений Ирана за ракетный удар по украинскому лайнеру и за гибель его экипажа и пассажиров, а также призывают Иран полностью признать свою ответственность.

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