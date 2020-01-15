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Катастрофа в Иране: Кабмин выплатит семьям погибших по 200 тыс грн

Комментариев: 2
Правда, материальную помощь от украинского правительства получат только семьи граждан Украины.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
kmu.gov.ua

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Правительство предоставит семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, всестороннюю помощь, в частности, финансовую и юридическую. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук, информирует “Урядовий портал“.

Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат, - сказал Гончарук.

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По его словам, правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000.

Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление о катастрофе лайнера МАУ. Депутаты ожидают официальных извинений Ирана за ракетный удар по украинскому лайнеру и за гибель его экипажа и пассажиров, а также призывают Иран полностью признать свою ответственность.

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Теги: МАУ, авиакатастрофа, Боинг, материальная помощь, Кабмин, Гончарук, Иран
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Комментариев (2)
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nelci    15.01.2020, 19:07
Оценка:  -18
nelci
Интересно сравнить с выплатой от Ирана , например Канадским семьям погибших?
Krotol2    15.01.2020, 18:48
Оценка:  -16
Krotol2
Вот это щедрость |))))))
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