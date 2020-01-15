Катастрофа в Иране: Кабмин выплатит семьям погибших по 200 тыс грн
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Правительство предоставит семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, всестороннюю помощь, в частности, финансовую и юридическую. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук, информирует “Урядовий портал“.
Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат, - сказал Гончарук.
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По его словам, правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000.
Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.
Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость, - подчеркнул Гончарук.
Напомним, Верховная Рада приняла постановление о катастрофе лайнера МАУ. Депутаты ожидают официальных извинений Ирана за ракетный удар по украинскому лайнеру и за гибель его экипажа и пассажиров, а также призывают Иран полностью признать свою ответственность.
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