Итоги 15 января: "Записи с Гончаруком", покупка Javelin

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

В сети появилась запись “совещания премьера“, Украина впервые напрямую закупила у США партию Javelin. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина опустилась в рейтинге “лучших стран“ мира

В рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. Рейтинг составил американский журнал US News & World Report.

Годом ранее Украина была на 65 месте из 80 стран.

Кабмин назначил нового главу НАПК

Правительство назначило новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Об этом сообщил премьер-министра Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 15 января.

“Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции“, – написал Гончарук.

Нардепов поймали на странном поведении

Двоих народных депутатов в ходе заседания Рады застали за странным поведением - один ковырялся в носу, а затем облизывал пальцы, а второй спал.

Так блогер Зоряна Олексив опубликовала видео трансляции из зала заседаний, на котором видно, как депутат фракции Голос Ярослав Юрчишин ковыряется мизинцем в носу, а затем сует палец в рот. Ту же процедуру он проделал и с указательным пальцем.

На другом ролике депутат от Слуги народа Игорь Васильев откинулся на спинку кресла в зале Рады и закрыл глаза, сцепив пальцы на груди. В комментарии он оправдался, что, мол, скучал, а не спал.

Украина купила партию Javelin напрямую у Пентагона

Украина впервые напрямую закупила у США противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. Об этом заявил посол Украины в Америке Владимир Ельченко.

По его словам, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине. “Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры“, - сказал он.

Правительство РФ уходит в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом Медведев сообщил во время встречи с президентом Владимиром Путиным в среду, 15 января.

Отмечается, что причиной стало послание Путина, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

В сети обсуждают аудиозапись “совещания Гончарука“

В сети появилась видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и председателя Нацбанка Якова Смолия, Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, ролик размещен на YouTube.

Чиновники перед совещанием с президентом обсуждают, что сказать главе государаства на счет серьезного укрепления гривны, а также “дыры“, которая образовалась в бюджете.

“Прес-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет.

Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности“, - говорится в сообщении.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.