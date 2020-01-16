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Под Запорожьем подросток изнасиловал пьяную подругу

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15-летний подозреваемый также был пьян на момент происшествия.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

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В центре одного из сел Пологовского района Запорожской области местный житель изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. 11 января суд избрал подозреваемому меру пресечения - домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время следствия установлено, что несовершеннолетние М. и С. употребляли спиртные напитки в общей компании в центре одного из сел Пологовского района. После чего вместе возвращались домой.

У железнодорожного пути М., зная, что С. является несовершеннолетней и используя ее беспомощное состояние, вызванное алкогольным опьянением, против воли последней изнасиловал несовершеннолетнюю, - говорится в сообщении.

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Постановлением следственного судьи от 11 января 2020 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное парню грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, на Николаевщине малолетние изнасиловали инвалида. Подростки в возрасте 12 и 13 лет надругались над инвалидом посторонним предметом.

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Теги: изнасилование, несовершеннолетние, пьяный, Запорожская область
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Комментариев (1)
МаксимУм    16.01.2020, 14:28
Оценка:  0
МаксимУм
Значит бухать в 15 можно, а е... нет?
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