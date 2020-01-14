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На Николаевщине малолетние изнасиловали инвалида

Комментариев: 2
Насильниками оказались подростки в возрасте 12 и 13 лет. Они надругались над инвалидом посторонним предметом.
25-летнего инвалида изнасиловали малолетки
25-летнего инвалида изнасиловали малолетки
Нацполіція України
 
В Николаеве несовершеннолетние изнасиловали 25-летнего мужчину с инвалидностью, говорится в сообщении пресс-службы полиции области. 
 
Как отмечается, правоохранители получили информацию о госпитализации мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждения в области прямой кишки. 
 
"Полицейские опросили пострадавшего, который сообщил, что телесные повреждения ему вызвали двое малолетних ребят посторонним предметом. Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. ст. 152 УК Украины "Изнасилование", - говорится в сообщении. 
 
В преступлении оказались виновными малолетние в возрасте 12 и 13 лет. Они вместе с родителями находятся в отделении полиции, с ними ведутся следственные действия. 
 
"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы противоправного поступка несовершеннолетних. Расследование продолжается", - добавили в полиции.
 
Напомним, на Николаевщине мужчина распивал со знакомым спиртное, а затем избил его и изнасиловал.
 
Также сообщалось, что в Николаеве двое мужчин средь бела дня изнасиловали 18-летнюю девушку. 

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Теги: Николаев, инвалидность, изнасилование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    15.01.2020, 00:01
Оценка:  -16
Антибес
Не сметь осуждать детей героев!Ведь их отцы и матери"ваивали с Расиий",а этот инвалид наверняка сепар,полковник ФСБ и друг Путина!
realprimula    14.01.2020, 23:05
Оценка:  +3
realprimula
Б л я д ь, п и д а р а с ы
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