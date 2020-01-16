Уровень свободы слова в Украине снизился – аналитики

Количество случаев нарушения свободы слова выросло, впервые за 3 года убит журналист.

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В 2019 году уровень свободы слова в Украине ухудшился. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного пресс-службой Института массовой информации.

За 2019 год в Украине зафиксировали 243 случая нарушений свободы слова. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Для сравнения в 2018 году нарушений свободы слова зафиксировали чуть меньше – 235 случаев.

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Также впервые за последние 3 года произошло убийство журналиста. 20 июня 2019 в больнице скончался черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения.

Специалисты зафиксировали за 2019 в Украине 99 случаев препятствования законной журналистской деятельности, 37 случаев угроз, 23 случая избиения, 21 случай непредоставления доступа к информации и 18 случаев кибератак и столько же случаев юридического давления.

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Также в 2019 году зафиксировали 6 случаев цензуры в Украине, в 2018 - 2. По данным ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников.

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев и Киевская область (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская (19 случаев), третье - Волынь (15).

На неподконтрольной Украине территории Донбасса и в аннексированном Крыму работа независимых журналистов и вовсе оставалась практически невозможной, или была существенно затруднена.

imi.org.ua

Напомним, во Freedom House признали Украину частично свободной страной. Из-за цензуры и манипуляций общественным мнением в Интернете Украину нельзя считать свободной.

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