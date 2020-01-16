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"Пятая колонна, мы будем вас убивать!": В Москве избили телеоператора

Комментариев: 3
В Москве избили журналиста, который рассказывал про коррупцию в ВГТРК.
Бывший оператор ВГТРК Леонид Кривенков
Бывший оператор ВГТРК Леонид Кривенков
Леонид Кривенков/Facebook

11 января в Москве жестоко избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенков, который дал несколько интервью иностранным СМИ о политической цензуре и коррупции во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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61-летний Кривенков рассказал, что на улице к нему подошли двое молодых людей с собакой и начали избивать его ногами. 

"Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать. Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25–30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета", - рассказал Кривенков.

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В травмпункте врачи диагностировали у Кривенкова сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.

Леонид Кривенков 10 лет проработал телеоператором в студии ВГТРК. В январе 2019 года он дали интервью "Радио Свобода", где рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Также он неоднократно давал интервью иностранным СМИ, и участвовал в работе оппозиционеров в Форуме свободной России.



Напомним, в Москве жестоко избили сына Жванецкого.

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Теги: Москва, Кривенков, избили, оператор, ВГТРК
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    16.01.2020, 13:44
Оценка:  +21
Колишній-східняк
И вы, им преданный народ,...
Колишній-східняк    16.01.2020, 13:47
Оценка:  +19
Колишній-східняк
Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25–30, ... и оба по фамилии Титушко.
СлепойПью    16.01.2020, 13:18
Оценка:  +3
СлепойПью
Ну так а чего он такой плохой, родину не любит?
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