"Пятая колонна, мы будем вас убивать!": В Москве избили телеоператора

В Москве избили журналиста, который рассказывал про коррупцию в ВГТРК.

11 января в Москве жестоко избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенков, который дал несколько интервью иностранным СМИ о политической цензуре и коррупции во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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61-летний Кривенков рассказал, что на улице к нему подошли двое молодых людей с собакой и начали избивать его ногами.



"Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать. Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25–30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета", - рассказал Кривенков.

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В травмпункте врачи диагностировали у Кривенкова сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.



Леонид Кривенков 10 лет проработал телеоператором в студии ВГТРК. В январе 2019 года он дали интервью "Радио Свобода", где рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Также он неоднократно давал интервью иностранным СМИ, и участвовал в работе оппозиционеров в Форуме свободной России.

Напомним, в Москве жестоко избили сына Жванецкого.

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