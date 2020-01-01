Рада приняла заявление по Маркиву: Очевидное нарушение принципов права

Украинский парламент просит итальянские власти обеспечить объективно рассмотрение апелляции на приговор украинцу.

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Верховная рада Украины приняла постановление №2717 “О Заявлении Верховной рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике“. Как указано в карточке документа на сайте парламента, “За“ проголосовали 323 парламентария.

В заявлении отмечается, что дело Виталия Маркива продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса – презумпции невиновности.

Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B. Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, собравшихся там во время трагедии, не расследовалась, - говорится в заявлении.

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Также парламентарии отмечают, что во время судебного разбирательства обвинение не предоставило четких однозначных доказательств вины украинских военных вообще и Виталия Маркива в частности.

Отдельно в заявлении Верховной Рады указывается на использование судом недопустимых формулировок в приговоре.

Верховная Рада … категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является “восставшими украинцами, захватившими “Карачун“, утверждается, что “стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ“, а военные действия на Востоке Украины называются “продолжающейся гражданской войной“, - говорится в заявлении.

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В заключение украинские парламентарии назвали решение суда в Павии “таким, которое наносит вред суверенным правам Государства Украина”, и обратились к президенту и парламенту Итальянской Республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

Текст заявления Верховной Рады rada.gov.ua

Напомним, в ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы за якобы убийство итальянского журналиста, погибшего на Донбассе в мае 2014 года.

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