Итоги 18 января: Зашита семейных ценностей в Раде и зарплата министров

Самые важные события, которые произошли в Украине за минувшие сутки.

В Раде создали депутатское объединение "в защиту семейных ценностей"; Порошенко опять вызывают на допрос в ГБР.News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Раде создали депутатское объединение "в защиту семейных ценностей"

В объединение вошли более 300 нардепов. Целью объединения задекларирована "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Мандат Иванисова

Бывший “Слуга народа“, а ныне внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости

ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

Пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Одно из них касается возможной “государственной измены“ в Минских соглашениях.

Кабмин обнародовал данные о зарплатах министров

Кабинет министров Украины опубликовал информацию о размерах заработной платы всех членов правительства. Самая высокая зарплата оказалась у министра внутренних дел Арсена Авакова – в среднем более 100 тысяч гривен в месяц.

В Одессе пьяная продавщица оскорбляла клиента из-за украинского языка

В Одессе покупатель и пьяная продавщица магазина поссорились на почве отношения к украинскому языку. Как долго продолжалась “дискуссия“ неизвестно, однако видеофрагмент таковой попал в Интернет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.