Итоги 18 января: Зашита семейных ценностей в Раде и зарплата министров
В Раде создали депутатское объединение "в защиту семейных ценностей"; Порошенко опять вызывают на допрос в ГБР.News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Раде создали депутатское объединение "в защиту семейных ценностей"
В объединение вошли более 300 нардепов. Целью объединения задекларирована "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".
Мандат Иванисова
Бывший “Слуга народа“, а ныне внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости
ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
Пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Одно из них касается возможной “государственной измены“ в Минских соглашениях.
Кабмин обнародовал данные о зарплатах министров
Кабинет министров Украины опубликовал информацию о размерах заработной платы всех членов правительства. Самая высокая зарплата оказалась у министра внутренних дел Арсена Авакова – в среднем более 100 тысяч гривен в месяц.
В Одессе пьяная продавщица оскорбляла клиента из-за украинского языка
В Одессе покупатель и пьяная продавщица магазина поссорились на почве отношения к украинскому языку. Как долго продолжалась “дискуссия“ неизвестно, однако видеофрагмент таковой попал в Интернет.
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