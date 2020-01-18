Сдавать мандат не собираюсь – судимый за изнасилование нардеп Иванисов

Депутат обещает в скором времени доказать, что у него не было судимости.

Читай также: “Коллеги обнимают“: В Раду явился нардеп-насильник Иванисов

Бывший “Слуга народа“, а ныне внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости. Об этом он заявил в комментарии “Радио Свобода“.

Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк, - заявил Иванисов.

Читай также: Насильник Иванисов исключен из “Слуги народа“

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить “уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака“, он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам дату не называл, - добавил депутат.

Читай также: СМИ уличили нардепа Иванисова во лжи об образовании

Напомним, 19 ноября экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от “Слуги народа“ Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из “Слуги народа“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.