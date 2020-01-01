Мендель надоело: Офис президента запретил комментарии в Instagram

Официальная страница ОП в соцсети больше не позволяет пользователям оставлять свои мнения под постами.

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На официальной странице Офиса президента в социальной сети Instagram исчезла возможность оставлять комментарии под сообщениями. Таким методом, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, по-видимому, решила уйти от критики и неудобных вопросов пользователей, пишет издание “Факты“.

У пользователей социальной сети пропала возможность не только комментировать сообщения Офиса президента, но и видеть комментарии, которые были оставлены ранее.

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Как известно, расширенные настройки в соцсети позволяют владельцу аккаунта блокировать “неугодных“ пользователей или отключать функцию комментариев, что и сделала либо сама Юлия, либо технический персонал ОП по ее просьбе.

Пока не ясно, что вызвало неудовольствие президентского пресс-секретаря. Как отмечает издание, возможной причиной могла стать массовая критика внешнего вида первой леди, которая сопровождала супруга в поездке в Омане.

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Следует однако отметить, что в Фейсбуке пользователи по-прежнему могут свободно комментировать все сообщения на странице Офиса президента и на персональной странице Владимира Зеленского.

Напомним, Геращенко раскритиковала Офис президента из-за неготовности власти реагировать на крушение самолета в Иране. На момент катастрофы из руководства страны в Киеве была только пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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