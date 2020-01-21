Мэр Черкасс стал жертвой розыгрыша

Журналист Валентин Чернявский разыграл мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Мэр Черкасс Анатолия Бондаренко попал в забавную ситуацию из-за национальной премии “Человек года-2019“. Об этом передает Obozrevatel.

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Так, информацию о победе мэра Анатолия Бондаренко распространила в сети его пресс-служба утром 20 января. Позже Журналист Валентин Чернявский разыграл мэра позвонив чиновнику и сообщив, что произошла ошибка и он не получит номинации “Человек года-2019“.

Публикация о победе мэра в номинации "Человек года" facebook.com/18000newsChe

Анатолий Васильевич, вас беспокоит пиар-менеджер проекта “Человек года“ Плитка Сергей. Возникла ошибка относительно номинантов. Мы перепутали мэра Черкасс с мэром Чернигова. Очень схожие названия городов, - заявил Валентин Чернявский, общаясь с мэром.

Во время беседы Анатолий Бондаренко попросил “дописать его в лауреаты“ так как ему будет “стыдно смотреть в глаза людям“.

Узнав, что это обойдется ему в несколько тысяч, мэр сказал, что готов доплатить.

Но добавим, все, что надо. Говорите, что делает. Давайте директор ваш меня наберет, и мы все решим, - заявил глава Черкасс.

Напомним ранее, экс-мэр Славянска получила 3600 евро компенсации от ЕСПЧ.

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