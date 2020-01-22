Кабмин начал борьбу с нелегальным алкоголем

В Кабинете министров начали разработку плана по борьбе с нелегальными алкогольными напитками.

Правительство Украины разработали проект “Электронная акцизная марка“, с помощью которого планируется побороть нелегальный оборот алкогольной продукции. Об этом написал Министр Кабмина Дмитрий Дубилет у себя в Facebook.

Читай также: В ООС перекрыли производство суррогатной водки

Так, Дубилет заявил, что проблема с акцизными марками в том, что их массово подделывают.

Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается “в черную“. Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинскому народу. С другой - колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции, - написал министр.

По словам Дубилета правительство Украины нашло выход, как эффективно побороть нелегальных оборот алкоголя.

Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь “пикать“ в кассовый чек, как обычный товар, - пишет Дубилет.

Так, Дубилет заявил, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки.

Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая “активирует“ и “деактивирует“ акцизные марки, - добавил Дубилет.

Кроме того, Дубилет рассказал, что это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению “черного рынка“.

Скриншот facebook.com/dubilet

Читай также: Пьяный мужчина хотел в тюрьму и сказал полицейским, что убил свою жену

Напомним, ранее Дубилет хочет убрать “бумажную бюрократию“ с военкоматами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.