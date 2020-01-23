"Кива выходил каждое утро с белым обнюханным носом" - ветеран АТО Майман

Ветеран АТО Михаил Майман рассказал о своем конфликте с нардепом Ильей Кивой.

Ветеран АТО Михаил Майман рассказал, что в 2015 году Илья Кива заставлял его “палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили Киве дань по 100 тысяч гривен за проезд“. Об этом Майман заявил в интервью порталу “Гордон“.

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“В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс. грн за проезд. Он это все крышевал. Я был в подчинении замкомандира батальона. А Кива был куратором нашего батальона. И я не слушал его приказы, так как они были незаконными – с того момента мы враги. Кива тогда просто не смог зарабатывать. Выходил там каждое утро со своим белым обнюханным носом“, - рассказал Майман.



Майман также рассказал свою версию о конфликте, который произошел между ним и Кивой в киевском ресторане. По словам Маймана, Кива хвастался своими связями с министром МВД Арсеном Аваковым.

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“В ресторан я приехал к другу. Увидел, что там был Кива. Мы сидели рядом, но он меня сначала не заметил. Потом, думаю, ему кто-то подсказал, что я сижу рядом. Он меня окрикнул: мол, а ну стой, я тебе, бл…дь, что-то объясню. Может, это не дословно, но как-то в этом роде он сказал. Он подошел и говорит: “Ну что, сука, я тебе обещал голову отрезать?“ Я отвечаю: “Не понял!?“ И все – он меня бьет... Он прямо в ресторане за столом говорил, что у него Арсен на связи,“ - сказал Майман.



Напомним, 22 января, в столичном ресторане МОССО на Крещатике произошел конфликт между нардепом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом.

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