В Польше двум украинцам дали по 25 лет за убийство девушки

Убийство произошло в 2017 году, когда девушка попросила вернуть ей одолженные деньги, мужчины задушили ее и сбросили тело в реку.

Читай также: Обижают украинцев: Совет Европы поругал Польшу за атмосферу ненависти

Двух украинцев осудили за убийство в Польше и приговорили к 25 годам тюрьмы каждого. Об этом сообщает kurierlubelski.pl в пятницу, 24 января.

Приговор был вынесен Окружным судом Замостья по делу об убийстве 26-летней девушки 10 июня 2017 года. Трое мужчин убили свою знакомую, с которой в тот день отдыхали на природе недалеко от польского города Грубешов.

Читай также: В Польше разбили памятную доску на могиле воинам УПА

Девушка после выпитого алкоголя начала требовать от трех соотечественников вернуть ей долг - перед этим она одолжила им крупную сумму. Напоминание разъярило мужчин, и они решили убить ее - кредитора вывели “поговорить“, в сторону от других участников пикника. После этого ее затянули в подвал и начали душить, а когда жертва потеряла сознание, ее завернули в покрывало и на автомобиле вывезли к пруду. Там привязали к ее телу 15-килограммовый камень и бросили в воду, а потом все трое вернулись к компании и сообщили другим, что их знакомую “депортировали, и в Польшу она больше не вернется“.

Читай также: В Польше два брата из Украины погибли в ДТП

Погибшую обнаружили через неделю после убийства, когда ее тело всплыло на поверхность. Двое подозреваемых были задержаны спустя несколько часов - мужчины попались на пункте пропуска на украинской границе. Третий соучастник убийства сбежал из Польши раньше и разыскать его пока не смогли.

Суд решил дать им по 25 лет тюрьмы каждому. Приговор еще не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован: прокуратура будет требовать пожизненного срока, а адвокаты - уменьшения срока.

Напомним, в Польше на стройке погиб украинский заробитчанин. Украинец из Волыни погиб от удара током. ЧП случилось на стройплощадке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.