Взрыв на Грушевского: Подозреваемым грозит пожизненное
Четырем участникам организованной преступной группы, которым инкриминируют взрыв на Грушевского в День Независимости в 2017 году и еще 26 преступлений, грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Как сообщается, в конце 2017 полицейские задержали мужчину трех членов организованной преступной группы за совершение 27 преступлений. В частности злоумышленникам инкриминируют совершение ряда террористических актов и преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды, а также покушение на умышленное убийство.
Следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали четвертого активного участника организованной преступной группы. Мужчина с 20017 года находился в межгосударственном розыске. Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются. Членам организованной преступной группы грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее в Днепре от взрыва петарды в квартире погибла 17-летняя девушка.
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