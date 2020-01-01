В Харькове мужчина избил и ограбил полицейского

Нападение произошло ночью, когда коп возвращался домой с дежурства.

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В Харькове мужчина ограбил полицейского, когда тот ночью возвращался домой. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В Харьковской области неизвестный ограбил полицейского, когда тот возвращался домой ночью. Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции установили причастного к преступлению и задержали его, - говорится в сообщении.

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Установлено, что 24-летний полицейский сектора патрульной полиции в аэропорту “Харьков“, возвращаясь домой ночью, стал жертвой грабителя. Злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове. Когда милиционер оказался на земле, нападающий сорвал с его плеча барсетку и вытащил из кармана куртки телефон.

По факту происшествия следователи Московского ОП Харьковского ГУНП начали уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Сейчас личность нападавшего установлена – им оказался 24-летний житель Харькова.

Подозреваемый задержан по месту жительства, проведен санкционированный обыск. Правоохранителям злоумышленник рассказал, что похищенный мобильный сдал в ломбард, а банковские карточки, служебное удостоверение работника полиции, полицейский жетон и другие документы поджег в лесополосе возле АЗС, - говорится в сообщении.

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По информации полиции, на указанном месте обнаружили остатки украденного злоумышленником имущества капрала полиции.

Сейчас готовится объявление о подозрении задержанному. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. За совершенное харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет, - сообщили в полиции.

Напомним, банда полицейских совершила разбойное нападение под Одессой. В составе преступной группы были как бывшие, так и действующие работники полиции.

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