Итоги 26 января: Смерть Брайанта и жертвы на Донбассе

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете; на Донбассе погибли двое военных. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Звезда NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь звезды NBA Джинна Мария.

Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость – в районе Калифорнии был сильный туман.

Число жертв коронавируса в Китае резко возросло

Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек. При этом количество инфицированных достигло 2507 человек. Власти страны ввели запрет на пересечение границы для граждан, находящихся в Ухане.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. Глава Минздрава заявила, что в Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Зеленский встретился с бывшими пленниками концлагеря Аушвиц

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, где присутствовали бывшие узники лагеря и их семьи.

“Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили тьму“, – заявил Зеленский.

Президент призвал международное сообщество объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

В России умер бывший спикер РПЦ

Бывший спикер Русской православной церкви, настоятель храма Феодора Студита в Москве протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года.

По словам очевидцев, он отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.

Точная причина смерти пока неизвестна, среди версий - остановка сердца и проблемы, вызванные астмой.

В Великобритании представили монету в честь Brexit

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января. На новых монетах имеется надпись “Мир, процветание и дружба со всеми странами“ и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.

Двое украинских военных погибли на Донбассе

На Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.

Президент Владимир Зеленский, комментируя гибель двух украинских военных, заявил, что войну на Донбассе нужно пытаться завершить с еще большими усилиями.

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