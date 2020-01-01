Нардеп Тищенко сознался, что не он пишет законы

Нардеп от “Слуги народа” сделал резонансное заявление.

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко заявил, что не пишет законы, а всего лишь вносит правки.

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Об этом он заявил в интервью Обозревателю.

Нардеп отметил, что законы пишет комитет социальной политики, а сам он написаниями законопроектов не занимается. Тищенко объяснил, что его юридическая группа имплементирована в каждый комитет, и таким образом она вносит правки, которые были предложены с его стороны.

Моя юридическая группа имплементирована в каждый комитет и от меня идут правки. Относительно образования, например, они были приняты, и, что мы еще там сделали, - рассказал нардеп.

Также Тищенко ответил на вопрос касательно зарплат своих помощников. По его словам, многие помощники нардепа работают бесплатно на общественных началах.

Часть работает бесплатно, на общественных началах. Все они - молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя. Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип - есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт, - объяснил Тищенко.

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Напомним, в центре Киева закрылся ресторан нардепа Тищенко. Ресторан “Три вилки” прекратил существование.

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