Украинцы обязаны бороться с дискриминацией – Разумков

Глава Верховной Рады обратился к украинцам и призвал бороться с дискриминацией в любом её проявлении.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков по случаю годовщины освобождения заключенных из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) обратился к украинцам. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

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Так, Разумков сказал, что 75 лет назад узники одного из крупнейших концентрационных лагерей получили свободу, которую уже не ждали. Воспоминания этих людей до сих пор заставляют весь мир содрогаться от ужаса и печали.

Глава также отметил, что миллионы невинных жизней унесли Освенцим и другие концлагеря. Поэтому сегодня мы не имеем права забывать историю этих преступлений против человечества. Мы не можем просто надеяться, что подобное больше никогда не повторится.

Каждый из нас обязан бороться против любых проявлений дискриминации: расовой, этнической, религиозной и любой другой. Ведь здоровое общество можно построить только на принципах независимости, уважения к свободам и правам каждого народа, каждой культуры. Мы должны научиться понимать друг друга и создавать условия, при которых больше не появятся места без человечности и уважения к человеческой жизни. Помним ..., - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский встретился с экс-пленниками концлагеря Аушвиц.

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