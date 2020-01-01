ВСУ получили первые в 2020 году 25 модернизированных танков Т-72
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В расположение ВСУ отправлены две первые в 2020 году партии отремонтированных и модернизированных танков Т-72. Поставку осуществил Киевский бронетанковый завод, сообщает Командование Сил Логистики.
24 января в войска отправлены 15 бронемашин, а 27 января – еще 10. В рамках капитального ремонта танкам доработали оптику, стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики.
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В феврале в ВСУ поступят еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.
Как сообщает “Український міліарний портал“, проект модернизации охватывает все составляющие бронемашин – защищенность, мобильность, огневые возможности, командную управляемость.
Среди прочего на танк установлены:
Читай также: Половина авиапарка ВСУ прошла модернизациюприборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения,
- ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой “Комбат“,
- двигатель В-84-1 вместо В-46,
- новая динамическая защита,
- радиостанция Aselsan,
- навигационная система СН-3003 “Базальт“;
- ведущие колеса с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.
Также в ходе модернизации танка Т-72 АМТ, партия которых и была передана в ВСУ, получил возможность ведения огня управляемым вооружением.
Видео с испытаний:
Напомним, ВСУ приостановили приемку БТР-4Е: Выявлен брак броневой защиты. Сейчас комиссия Минобороны и Укроборонпрома разбирается в ситуации.
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