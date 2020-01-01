В Карпатах метр снега: спасатели предупредили о лавинной опасности

Спасатели предупредили любителей активного отдыха.

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1 и 2 февраля в горах Украинских Карпат сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Об этом сообщает пресс-служба отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется 1-2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье, - сказано в сообщении.

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К слову, второй уровень снеголавинной опасности сохраняется в горах Черновицкой и Львовской областей. Туристов просят быть максимально осторожными. Одинокие походы в горы, или же без сопровождения инструктора могут закончиться трагедией.

Напомним, в горах Франции сошла лавина: есть жертвы. Два человека погибли, один тяжело ранен и один пропал без вести в результате схода лавины в горах французской Савойи.

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